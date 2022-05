Cm.com, Longo: "Apertura di ADL per Pjanic a Napoli, interesse concreto del Barcellona per Koulibaly"

Daniele Longo di calciomercato.com è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Barcellona ad oggi non ha la disponibilità economica di prendere Koulibaly, ma c’è un grande interesse da parte degli spagnoli per lui. Pjanic è un grande campione, ma da un paio di anni non è ai suoi livelli. Non c’è chiusura al momento ed è stato proposto da Ramadani al Napoli. Sembra ci sia stata una sorta di apertura da parte di De Laurentiis, ma bisognerà capire se si ridurrà l’ingaggio o il Barcellona pagherà il suo alto stipendio. Bisognerà capire se il Napoli rinnoverà sia Ospina che Meret, sembrano esserci segnali positivi. Vedremo nei prossimi giorni la situazione dei giocatori in scadenza del Napoli come anche Mertens".