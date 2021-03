Cm.com, Longo a CN24: "Il nuovo allenatore del Napoli? Un nome sarebbe affascinante, ho un dubbio sul rapporto Juric-De Laurentiis"

Il giornalista di calciomercato.com Daniele Longo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La panchina del Napoli e quelle della Serie A? Io credo che ci sia la possibilità di un grande valzer, è il momento dell’anno in cui si parla di possibili avvicendamenti che potrebbero portare a tanti addii: penso a Gattuso e Fonseca, mentre per Conte dipenderà dal futuro societario e dalla sua voglia di continuare in nerazzurro. Non escluderei che possa lasciare da vincente dopo lo scudetto, magari solo il Milan andrà avanti con Pioli salvo colpi di scena incredibili in caso di mancata Champions.

Molto dipenderà da Simone Inzaghi, ha già un contratto pronto con la Lazio ma è stato messo in standby per una questione relativa allo staff: è possibile un ridimensionamento, ed una certa tensione legata agli ultimi risultati. Dovesse non restare, potrebbero aprirsi scenari interessanti ed il profilo potrebbe essere preso in considerazione anche dal Napoli. Inzaghi piace molto anche alla Juventus, dipenderà dal posizionamento Champions: se non fosse centrata, la scelta Pirlo sarebbe indifendibile agli occhi dello stesso Agnelli. Allegri ha espresso concetti chiari, è un profilo da Napoli e credo abbia voglia di allenare gli azzurri: su di lui c’è anche la Roma.

Gattuso? Era già stato avvicinato alla Lazio dopo l’addio al Milan, non escluderei un ipotetico passaggio in biancocelesti.

Italiano, Juric e De Zerbi? Juric piace molto alla Fiorentina e al Napoli, ma nutro dubbi sulla sua eventuale adattabilità ad un progetto che vede una personalità forte come De Laurentiis in cima. Non durerebbe a lungo, secondo me: lo vedo troppo Gasperiniano, è molto simile a livello caratteriale.

Italiano è uno dei nomi su cui il Napoli ha riflettuto, sarebbe una scommessa rischiosa ma affascinante: non ho mai visto negli ultimi anni di A una squadra povera tecnicamente come lo Spezia, proporre una calcio coraggioso che sta portando risultati”