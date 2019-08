Club Napoli Ostia, Borrelli a CN24: "Lozano grande acquisto! Campionato non regolare vietando le trasferte ai napoletani"

Giacomo Borrelli, Club Napoli Ostia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Lozano vale tutti i soldi spesi, è un giocatore di grande livello. Non vediamo l'ora che parta la stagione, i ragazzi devono lottare e regalarci quella soddisfazione che attendiamo da una vita. Regolarità dei campionati? Dovrebbe essere a 360 gradi, assurdo che neanche i tifosi residenti fuori campania non potevano acqusitare i biglietti con la Juventus".