Club Napoli Bologna, il presidente: "Scelta inqualificabile, la Juventus dovrebbe chiedere scusa all’Italia intera"

Maurizio Criscitelli, presidente del Club Napoli Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Napoli per la decisione della Juventus di vietare la vendita libera dei tagliandi per il match col Napoli del 31 agosto ai nati in Campania:

“Scelta inqualificabile, la Juventus dovrebbe chiedere scusa all’Italia intera e il dirigente che ha partorio questa idea dovrebbe essere licenziato. Comunque il divieto non riguarda il settore ospiti. Sarà il Casms a decidere sull’accesso dei tifosi del Napoli allo Stadium. E’ molto probabile che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti sia vietata ai residenti in Campania e non ai nati. Così come è successo negli ultimi anni”