Claudio Sala: "Kvaratskhelia? Mi ci rivedo! Finalmente un Napoli che vincerà lo scudetto senza Maradona"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore Claudio Sala, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kvaratskhelia come me e George Best? Diciamo che mi assomiglia moltissimo nelle movenze, nel secondo Claudio Sala. Penso che quest’anno Kvara porterà di nuovo lo scudetto al Napoli, prima era la squadra di Maradona mentre questo è una squadra che ha stupito tutti in campionato e riuscirà a vincere un campionato senza doversi appoggiare al ricordo di Diego Armando Maradona. Meno male che ci sono le squadre inglesi, alzano il prezzo a tutti i giocatori e sono le squadre che in effetti fanno sì che anche un giocatore di non eccelsa caratura possa diventare importante”