Claudia Gerini: "Spalletti e Mourinho potrebbero essere una coppia di comici a teatro! Un privilegio recitare a Napoli, su Totti e De Laurentiis..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuta l’attrice Claudia Gerini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Recitare a Napoli è qualcosa di speciale, il teatro qui ha una tradizione ed il pubblico napoletano è raffinato ed esigente: è un privilegio essere al Teatro Mercadante, è un incontro con il pubblico che mi mancava dato che faccio più cinema che teatro. È sempre una emozione immensa che si avverte.

Napoli-Roma? Tra Spalletti e Mourinho dico che José è più teatrale, fa un sacco di scenette ma Luciano mica scherza. Potrebbero essere una coppia comica a teatro, mi sembrano esuberanti e sono comunque allenatori che coinvolgono e di un certo tipo. La Roma Spalletti l’ha conosciuta bene.

Spalletti paga ancora la gestione Totti? Ho vissuto quel momento andando sempre allo stadio, in quelle partite in cui non succedeva niente poi entrava Francesco e risolveva tutto. Da spettatrice cosa potevo pensare a vedere scene così? Potevo mai stare dalla parte di Spalletti? Che Totti avesse quarant’anni non c’entrava. Ovviamente per una appassionata vedere Totti seduto in panchina e poi entrare in campo facendo esplodere i tifosi, ma Spalletti avrà avuto le sue ragioni.

De Laurentiis? Lo conosco molto bene, è stato mio produttore e ultimamente ho partecipato ad un episodio di Vita da Carlo 2: ci siamo divertiti da pazzi”