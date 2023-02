Classifica marcatori top 10 campionati post Mondiali: Osimhen al primo posto con Rashford | FOTO

Napoli - Victor Osimhen continua a segnare e non ha più intenzione di fermarsi. Spunta una classifica importate dei migliori bomber in giro per l'Europa. Perché tra i top 10 campionati europei, da dopo i Mondiali in Qatar 2022, è Osimhen che comanda. La classifica marcatori, quelli che hanno segnato di più dopo la ripresa della stagione:

Osimhen e Rashford 10 gol; Haaland e Furuhashi 9 gol.