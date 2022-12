Clamoroso Totti, apre a Spalletti: "Mi piacerebbe tornare a parlare con lui, il suo Napoli mi piace tantissimo. E' ancora uno dei più forti in circolazione"

Napoli - Arrivano le clamorose dichiarazioni di Francesco Totti per un'apertura con Luciano Spalletti dopo quanto accaduto negli ultimi anni. Tante frasi dell'ex calciatori contro l'allenatore anche nella sua serie tv. Ora però arriva l'apertura veros l'allenatore del Napoli.

Totti su Spallett

Totti parla da Doha su Twitch sul canale BepiTv1 anche di Spalletti:

Al ‘Santiago Bernabeu‘: “Mi concesse 16 minuti? Sono stato fortunato quel giorno. Quella standing ovation mi resterà sempre dentro. Più stavo bene e meno venivo preso in considerazione. Ogni volta che entravo facevo gol o assist e il match contro il Torino, quando entrai e feci due gol, è stata una gioia che metto sotto solo allo scudetto e al Mondiale. Mi piacerebbe però parlare con lui un giorno di quello che è successo, prima o poi capiterà. Avevamo un rapporto che andava oltre il calcio. In pochi sono capaci di mettere la squadra in campo come lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo e dimostra che è ancora uno degli allenatori più forti in circolazione.

“Maradona è il calcio, Messi è il più forte al mondo ma è sotto Maradona“.