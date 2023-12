Clamoroso Ghoulam, da Roma: "Il club capitolino ci pensa come soluzione low-cost"

Calciomercato - Clamoroso Faouzi Ghoulam: l’ex terzino del Napoli potrebbe tornare in Serie A. Già a gennaio.

Calciomercato Roma, idea Ghoulam?

Secondo quanto riporta Il Romanista, la società capitolina starebbe pensando proprio all'algerino per la fascia sinistra. Con Nicola Zalewski che non sta convincendo a pieno e Leonardo Spinazzola non sempre al top fisicamente, la dirigenza starebbe pensando a un rinforzo low cost per la fascia mancina e avrebbe posato gli occhi, tra gli altri, anche sul 32enne attualmente all'Hatayspor. Al momento si tratterebbe solo di un'ipotesi, ma non è da escludere che possa diventare qualcosa in più.