Clamoroso Fonseca, attacca l'arbitro furioso: "Fate caso a chi era al VAR..."

Atalanta-Milan 2-1 tra le polemiche arbitrali. Ultime notizie: a fine partita Paulo Fonseca, allenatore del Milan, si sfoda ai microfoni di Dazn attaccando direttamente la squadra arbitrale:

"E’ difficile per me perché sono stato sempre zitto con gli arbitri, ma è stata una mancanza di rispetto per il Milan l’arbitraggio. Il primo gol ha cambiato la partita, quello è fallo su Theo. L’arbitro è stato una nota negativa di questa partita. So che gli arbitri hanno un lavoro difficile, ma voglio solo far vedere quello che è successo. Contro il Milan è sempre lo stesso, non c'è rispetto per il Milan in questo momento. Io non ho paura di dire la verità, come oggi. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma sono tanti errori e tutte le settimane, sempre contro gli stessi. Il modo con cui ha arbitrato l'arbitro oggi è una mancanza di rispetto per il Milan. In una situazione come questa si cambia la partita, comincia la gara perdendo con un gol che non è legale. Oggi sono rivoltato per questa situazione: tutte le settimane sono tanti errori. Questo arbitro è stato qui a fare il var contro l'Udinese e possiamo vedere cosa è successo contro l'Udinese: io avevo paura di questo arbitro per questa partita e ha iniziato bene...."