Clamoroso Fedele: "ADL sta già facendo il casting per il nuovo allenatore, arriverà un nome forte!"

A commentare quanto sta accadendo in casa Napoli è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex dirigente Enrico Fedele:

Che ne pensa del caso Osimhen?

"Io penso che tutti credono che sia la prima volta che accada una cosa del genere. Ma vi ricordate Cassano con Capello o Chinaglia con Valcareggi? E ho citato solo due esempi. Il ragazzo sbaglia un rigore in quel modo, ma fa due pali e non trova il gol, in pi√Ļ ha un carattere feroce, ha avuto una reazione non giustificabile, √® vero, ma capita. Sono cose che succedono. Il popolo napoletano lo ama, magari stasera segna e si spegne tutto. La situazione per√≤ √® stata aggravata dal presidente, che non ha rinforzato la squadra".

Mentre quanto accaduto sui social?

"Non mi ritrovo in queste cose extra-gioco. Avranno sbagliato sicuramente. La domanda è: Osimhen dovrebbe giocare oggi? Solo chi non capisce di calcio e di queste cose direbbe di no. Sui social dico: hanno sbagliato volutamente? Non lo so. Questa squadra per me non ha leader in campo. Di Lorenzo quando usciva Osimhen non gli ha detto di stare zitto e sedersi".

Cosa aggiunge?

"Qual era il paracadute di ADL alla partenza di Spalletti e Giuntoli? La non vendita di Osimhen. E oggi chi ha scelto l'allenatore? Il presidente. E' una gestione monocratica e alla fine lo paghi. Alla fine i giocatori non riconoscono il tecnico. Posso garantire che ADL sta facendo già un casting di allenatori per salvarsi. Ci vuole un nome forte adesso".