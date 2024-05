Clamoroso Corona: "DAZN al 97% è fallito! Stanno licenziando tutti i giornalisti" | VIDEO

Ultime notizie. Fabrizio Corona continua a generare polemiche. L'ex paparazzo è stato ospite del podcast "Gurulandia" ed ha parlato di DAZN, prospettando scenari catastrofici per la piattaforma di streaming on-demand.

"Dazn è il più grande fenomeno dei canali sportivi. Negli ultimi 5 anni ha portato via i diritti a tutti. È partito facendo trasmissioni, speciai, notizia, ora DAZN non ha più 1 euro. Non paga gli stipendi a nessuno, ha licenziato tutti e ha cancellato tutti i programmi. DAZN è al 97% è fallita, tutti i giornalisti che hanno lasciato Sky e Mediaset per andare a DAZN si vogliono suicidare. Cosa di cui non parla nessun".