Clemente di San Luca a CN24: "Inchiesta Prisma decisiva per penalità Juventus, la Giustizia Sportiva aveva archiviato! Napoli? Superiore anche alle illegittimità arbitrali"

Inchiesta Juventus, intervista Clemente di San Luca

“Noi abbiamo sempre detto e denunciato delle situazioni illecite legate anche agli arbitraggi. Le prove poi tocca al magistrato portarle, ovvero ciò che sta succedendo ora. La Giustizia Sportiva, senza l’Inchiesta Prisma, non era venuto a capo di quanto stiamo leggendo ed aveva persino archiviato l’inchiesta tanto da assolvere tutti perché non aveva elementi probatori. La plusvalenza, di per sé, non è un atto illecito ma è venuto fuori un sistema di plusvalenze illecite che ha portato la giurisprudenza ordinaria ad intervenire. Ora arriverà un altro problema enorme per la Juventus, perchè la questione stipendi è ancora più pericolosa per il club bianconero visto che si parla di un bilancio falso.

Dobbiamo recuperare il rigore dell'ordinamento sportivo, perchè c'è bisogno di una competizione leale e trasparente. Le illegittimità arbitrali non stanno influendo sul Napoli perchè ha dimostrato di essere nettamente superiore a tutte le altre. In Coppa Italia, per esempio, quella partita con la Cremonese ci sono stati degli obbrobbri incredibili con due episodi clamorosi che potrebbero aprire anche un'inchiesta penale".

Nel mio libro ho spiegato che l'ordinamento sportivo si fonda per tradizione sul diritto dei privati e non sul diritto pubblico. Capisco che l'autonomia dell'ordinamento sportivo richieda una parte sull'aspetto privato, ma ormai il calcio ha un rilievo tale che non si può più fare a meno del diritto pubblico. Anche nella vicenda della Superlega poi sono intervenuti Stati e Primi Ministri ed è venuto fuori che la concorrenza leale non può consentire operazioni del genere".