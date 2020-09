Napoli - Stefano Marchetti, direttore sportivo del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Bifulco? E' un giocatore che mi piace, ma bisogna vedere se sarebbe funzionale nel nostro modulo. I rapporti che ho con Giuntoli sono ottimi, la questione è solo tecnica: ho 29 giocatori in ritiro, devo trovare un equilibrio. Prima di prendere qualcuno devo fare delle uscite. Frare? Non è in uscita, so che piace a Giuntoli ma non mi è stato chiesto"