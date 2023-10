Cittadella, il 'no' del DG Marchetti al Napoli: "Poteva sembrare appetibile, ecco perché ho scelto di restare qui"

Nel corso della 'Palermo Football Conference' organizzata da Conference403 all’Hotel Villa D’Amato di Palermo, è intervenuto anche il Dg del Cittadella Stefano Marchetti. Che è stato "sollecitato" in merito ai suoi "no" a importanti club come Hellas Verona, Parma e soprattutto Napoli. Queste le parole riportate da TMW:

"Per andare via da Cittadella cosa deve accadere? Forse andare in Serie A! Sarebbe l'apice di una carriera dove ho fatto le scelte che volevo fare. Cittadella è una situazione inimitabile, dico una cosa che può sembrare banale ma banale non è: ognuno qua fa il suo ruolo, con grande collaborazione. Nei top club si deve andare quando ci sono i presupposti e i tempi giusti, e ora non me la sento di lasciare una cosa che non dico ho creato, ma l'ho comunque portata a giocarsi la Serie A.

Certe situazioni che possono sembrare appetibili non sempre lo sono. A me piace decidere, a Cittadella mi sono conquistato qualcosa che mi permette di determinare, ovviamente rapportandomi con i miei collaboratori. Anche nel nostro staff ci sono tutti miei ex giocatori, per portare avanti quello che è il Cittadella. Lavorare in questo modo altrove è quasi impossibile".