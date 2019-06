Cittadella, il Ds Marchetti: "Grandi rapporti con il Napoli, c'è stato un approccio per Frare. Peccato per la promozione, avrebbero fatto un film su di noi" [ESCLUSIVA]

Stefano Marchetti, direttore sportivo del Cittadella, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono ancora amareggiato e deluso, abbiamo sfiorato l'impresa di arrivare in Serie A. Avrebbe fatto bene al calcio italiano che una società così piccola potesse arrivare in A. Siamo il calcio pulito e non quello che va nei tribunali.

Serviva l'impresa a Verona e tenere il 2-0 dell'andata, alla fine è arrivata la sconfitta. La prima espulsione è troppo severa, il calciatore tira il piede e non c'è cattiveria. Basta dire le grandi piazze in Serie A. Quello che conta è la competenza e una prioprietà solida, il Cittadella è questo.

Avrebbero fatto i film sul Cittadella, ad un passo dalla Terza Categoria alla Serie A. Ieri non è stato il vero Cittadella e anche per colpa nostra non ci siamo riusciti. Questa era la nostra occasione, resta un grandissimo dispiacere.

Con la società del Napoli abbiamo ottimi rapporti, c'è stato un approccio per Frare. Vedremo in futuro come si svilupperanno le cose. Il Cittadella ha avuto tanta visibilità, qualche giocatore potrà approdare già in Serie A.

Siamo pronti a ripartire da zero e cercare nuovi talenti, ma proponendo sempre un gran calcio, ma ormai siamo una società solida e con tanti valori"