Ciciretti e Palmiero, l'agente: "Nessun contatto con il Bari, Luca e Amato vogliono la Serie A"

Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Amato Ciciretti e Luca Palmiero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttobari.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Non c’è nulla, sinceramente non credo sia questo il momento di andare a Bari che è una piazza straordinaria, ma purtroppo penalizzata dalla categoria, altrimenti sarebbe ambita da chiunque. Palmiero viene da un ottimo campionato in B e vuole provare ad andare in Serie A. Ciciretti vorrebbe tornarci dopo le esperienze con Benevento e Parma".