Ciaschini: "Senza Jorginho il Napoli è rimasto scoperto in quel ruolo. Gattuso? Gli auguro che possa venir fuori tutto il suo talento con gli azzurri”

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Ciaschini, “Stimo Ancelotti e nutro per lui grande affetto. Come allenatore, lui si affida molto alla qualità dei giocatori e forse ha pensato che alcuni giocatori del Napoli potessero dargli un supporto maggiore, ma andato via Jorginho, indubbiamente la squadra è rimasta scoperta in quel ruolo. Gattuso ha bisogno di recuperare Koulibaly e trovare un equilibrio soprattutto in difesa. Gli auguro che col Napoli possa venir fuori tutto il suo talento”.