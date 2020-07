Ciaschini: "Napoli-Milan? Partita equilibrata ed imprevedibile!"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Giorgio Ciaschini, ex allenatore in seconda del Milan, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Gattuso vorrà dimostrare il suo valore al suo ex pubblico. Il Napoli sta bene ma vale anche per il Milan che viene da due vittorie molto importanti. Mi aspetto una partita equilibrata con un risultato imprevedibile”.