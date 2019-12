Ciaschini (ex vice di Ancelotti): "Il lavoro svolto sembra non dare intensità, ma è falso: a Monaco e a Napoli c'è una cultura diversa..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex vice di Ancelotti, rilasciando alcune dichiarazioni:

"C'è un po' di confusione, il tipo di lavoro di Ancelotti spesso non dà l'idea della intensità di ciò che si svolge. E' successo a Monaco e a Napoli, in Germania c'è la cultura del lavoro fisico e della stanchezza, forse a Napoli è la stessa cosa. In questa situazione, Ancelotti deve trovare una soluzione del tipo 'vi faccio sudare anche se il mio metodo è buono'. Lo scorso anno c'è stata una sopravvalutazione di quella che realmente è la situazione. Si vive una flessione in campionato, la stagione è più lunga. In Champions è più semplice perchè le gare sono secche e regalano stimoli diversi. Spero che la strada presa sia quella di guardarsi negli occhi per risolvere il problema. Al Napoli non serve Ibrahimovic, il singolo non fa la differenza. Ci possono riuscire insieme".