Ciaschini: "Costruzione dal basso e con il portiere? Questa è l'evoluzione del calcio: Ancelotti sbaglia..."

Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Ancelotti, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Ciaschini sull'evoluzione del portiere

"Devo contraddire Ancelotti, giocare con i piedi per i portieri non vuol dire non saper parare, ma diventa importante avere la doppia qualità. Non è indispensabile, ma utile. Questa è l'evoluzione del portiere. Le squadre di serie A si stanno rinforzando tutte, la differenza con le piccole si sentirà maggiormente. Ci sarà una lotta fino alla fine tra le squadre di vertice".

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli