Ciaschini a CN24: "Ecco cosa mi disse Ancelotti su Koulibaly"

Giorgio Ciaschini

"Ancelotti ha sempre definito Koulibaly un grande calciatore perchè unisce le qualità di difensore, capacità di impostazione del gioco e non solo. All'epoca Carlo mi disse questo, ora ha preso Rudiger quindi credo sia completo in difesa. Deulofeu? Lo vedrei bene defilato sulle fasce in un 4-2-3-1. Il Napoli sta modifcando il suo aspetto tattico anche per esigenze, deve trovare alternative a Mertens e Insigne. Dare un'imprevedibilità nuova con giocatori inediti può essere un punto di forza per gli azzurri. Il Napoli farebbe un errore madornale se volesse entrare in concorrenza con queste società con emiri o altro. La politica di de Laurentiis è ottimale"