Samuele Ciambriello è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Seconda telefonata è stata quella di Commisso a De Laurentiis per Lozano, non posso dire altro. Il prossimo difensore sarà osannato come Kim, il suo nome è Robin! (si tratta di Robin Le Normand, ndr)".