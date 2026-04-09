Chivu: "Un fioretto per lo scudetto? No, non sono scaramantico... e non ho maschere"

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Chivu: Un fioretto per lo scudetto? No, non sono scaramantico... e non ho maschere

Corsa scudetto Serie A, le parole di Chivu

Corsa scudetto Inter-Napoli, parla Cristian Chivu. Il tecnico dei nerazzurri, in vantaggio a +7 a 7 giornate dalla fine, è intervenuto ai microfoni di SkySport pronunciandosi anche sul titolo in palio in Serie A

Corsa scudetto Inter-Napoli, parla Chivu 

Cristian Chivu ai microfoni di Sky 

Un fioretto per lo scudetto? Non sono scaramantico, credo nel mio lavoro e in quello che posso trasmettere: questa è la mia vera forza come essere umano. Quindi nessun fioretto…”

Dunque l'allenatore, un po' a sorpresa trattandosi della sua prima eventuale grande conquista da allenatore, si dice piuttosto fiducioso sorvolando anche la scaramanzia

Inter, Chivu si dice orgoglioso: "Non ho messo maschere" 

Poi Chivu continua così commentando la sua esperienza alla guida dell'Inter: 

"Sono rimasto me stesso nonostante la possibilità di indossare qualche maschera che questo mondo ti offre e ne sono felice. Ho scelto di avere il coraggio di restare quel che sono dal punto di vista umano... sul piano professionale invece, credo di essere cresciuto molto". 

Scudetto Serie A, calendario a confrnto Inter-Napoli 

Giocatori Napoli in posa 

Intanto mentre sul web spunta un clamoroso calcolo che porterebbe lo scudetto al Napoli, ecco le partite in programma per la volata finale: 

  • Calendario Inter: Como-Inter, Inter-Cagliari, Torino-Inter, Inter-Parma, Lazio-Inter, Inter-Verona, Bologna-Inter
  • Calendario Napoli: Parma-Napoli, Napoli-Lazio, Napoli-Cremonese, Como-Napoli, Napoli-Bologna, Pisa-Napoli, Napoli-Udinese

Como-Inter della prossima giornata e Bologna-Inter dell'ultima sono, sulla carta, gli impegni più difficili per i nerazzurri in questo rush finale. 

Ironia della sorte, lo stesso vale forse anche per gli uomini di Antonio Conte: Como-Napoli e Napoli-Bologna, infatti, potrebbero essere gli ostacoli più impervi anche dall'altra parte. 

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