Chivu: "Un fioretto per lo scudetto? No, non sono scaramantico... e non ho maschere"

Corsa scudetto Inter-Napoli, parla Cristian Chivu. Il tecnico dei nerazzurri, in vantaggio a +7 a 7 giornate dalla fine, è intervenuto ai microfoni di SkySport pronunciandosi anche sul titolo in palio in Serie A.

“ Un fioretto per lo scudetto? Non sono scaramantico, credo nel mio lavoro e in quello che posso trasmettere: questa è la mia vera forza come essere umano. Quindi nessun fioretto…” .

Dunque l'allenatore, un po' a sorpresa trattandosi della sua prima eventuale grande conquista da allenatore, si dice piuttosto fiducioso sorvolando anche la scaramanzia.

Poi Chivu continua così commentando la sua esperienza alla guida dell'Inter:

"Sono rimasto me stesso nonostante la possibilità di indossare qualche maschera che questo mondo ti offre e ne sono felice. Ho scelto di avere il coraggio di restare quel che sono dal punto di vista umano... sul piano professionale invece, credo di essere cresciuto molto".