Chiriches: "Qualità Napoli, ci hanno messi in difficoltà. Crediamo nella salvezza, senza obiettivo sei morto"

Intervista al difensore Vlad Chiriches sul canale Youtube della Cremonese dopo la sconfitta in casa del Napoli:

"Diamo tanto fastidio alle squadre ma non accumuliamo niente a livello di punti e questo è brutto per noi. Spero che nelle prossime partite di alzare la testa, con fiducia a vincere la prima partita che ci può dare qualcosa per protare avanti il nostro campionato. Gol subiti? C'è stata della loro qualità in certi momenti, dove ci hanno messi in difficoltà. Alla fine si è scritta la storia di questa partita.

Sono tornato? Ho avuto questo infortunio, adesso √® alle spalle, non ci penso pi√Ļ. Spero di giocare e spero di fare il mio meglio per tornare a vincere e fare risultato.

Salvezza? Certo che ci crediamo, senza obiettivo sei morto. Noi rimaniamo in piedi e restare a testa alta. Dobbiamo vincere una partita e questo ci darà fiducia".