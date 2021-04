Chievo Verona, Pellissier: "Osimhen deve ancora ambientarsi, ma ha tutte le caratteristiche per fare la differenza"

Sergio Pellissier, direttore sportivo del Chievo Verona, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Da calciatore puoi sfogarti e tutto dipende da te, soprattutto il risultato. Da direttore non è così, puoi anche prendere il giocatore più forte del mondo, ma se non ti rende non puoi farci nulla tu e hai solo sbagliato scelta. Il bello del calcio è sempre stato l’emozione, a parte la fama e il denaro resta l’emozione. Questo è il senso dello sport, la gente che ti ama anche a distanza di anni per quello che hai fatto in campo. Osimhen ha risentito dell’infortunio e della concorrenza, deve solo capire il calcio italiano, ma ritengo che è un grande calciatore completo”.