Chiellini: "Sono triste e ferito per quello che sta accadendo alla Juventus"

Giorgio Chiellini ha rilasciato una intervista ai microfoni di The Athletic. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per me è doloroso. Sono triste e ferito per quello che sta accadendo alla Juventus. È difficile per me non essere a Torino in questo momento complicato, e non è facile per tutti coloro che amano il club. Ora, i tifosi devono essere pazienti perché il club sta lottando per tutti e spero che tutto finisca nel miglior modo possibile"