Juventus, Chiellini boccia Icardi: "È fantacalcio! Abbiamo già grandi attaccanti"

Calciomercato Napoli - Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Stampa. Eccone alcuni estratti:

"Icardi? Con tutto il rispetto, è fantacalcio. Abbiamo grandi attaccanti, pensiamo al nostro gruppo per restare compatto e aiutarci a vicenda in una stagione lunga. Però meno male che tra poco si inizia”.

Sullo scudetto:

“L'Inter già l’anno scorso aveva tutte le carte per ambire allo scudetto, poi è mancata continuità e hanno avuto qualche problema interno. L’arrivo di Conte, Godin e Lukaku può fare la differenza: sono acquisti di livello e non possono nascondersi. Così come il Napoli: siamo tre squadre con l'obiettivo di vincere”.