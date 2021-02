Chiariello:"Questo è calcio liquido o follia?!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli:

“Ieri per battere il Granada non ci voleva moltissimo diciamoci la verità. Mi sarei aspettato una squadra schierata con un semplice 4-3-2-1, ma la logica non appartiene a questo allenatore, il quale per battere il Granada ha pensato bene di mettersi a tre dove a sinistra va uno che il terzino non l’ha mai fatto. Quando Ancelotti va a Milano in una partita decisiva mettendo Callejon terzino. Mi chiedo se è calcio liquido o folle. Oggi rivedo una follia peggiorativa. Mi chiedo: non è che il seme di Sarri ha offuscato le menti rossonere”.