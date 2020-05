Chiariello: "Voglio andare contro corrente, Spadafora ha ragione a dire di non poter prendere impegni"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Stamattina nel lancio del radio giornale ho detto che bisogna applicare a questa fase la famosa canzone “Ricominciamo”. In realtà dovremmo utilizzare una locuzione di step by step, un passo dietro l'altro. Cosa conviene al calcio italiano? Una data certa di ripartenza, una formalizzazione da parte del Governo sui diritti televisivi in caso di mancata prestazione, oppure una serie di soluzioni intermedie. E' evidente che il Governo non ha intenzione di dare date, se non quella sul protocollo della ripresa degli allenamenti. Voglio andare contro corrente, Spadafora deve dire una cosa diversa rispetto a quella detta fino ad adesso, ma ha ragione adesso a non poter prendere impegni. La fase di questi 14 giorni dal 4 al 18 è quella più importante di tutte. Non abbassiamo la guardia, il nostro futuro dipende dai noi stessi. Il 18 vedremo se questa riapertura ha prodotto o meno danni, bisogna dare atto che è giusto concedere questi 14 giorni di verifica fondamentale".