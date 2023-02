Chiariello: "SuperLega opportunità o no? È aperto il dibattito"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "È tornata più forte di prima la voglia di SuperLega. È tornata con idee rinnovate, rispetto al primo tentativo, non più 20 squadre, ma da 60 a 80 partecipanti. Dopo la sentenza del Tribunale di Madrid, dove c’è come oggetto del contendere la posizione della UEFA accusata di avere un monopolio che non ottempera ai principi di libera circolazione del mercato e di libertà economica d’impresa dell’UE per posizione dominante è stata denunciata dai membri della SuperLega ed il Tribunale di Madrid gli ha dato ragione. Forti di questa prima vittoria, seppur parziale, ieri è stata annunciata l’evoluzione di questo progetto. A ciò è arrivata la risposta di Javier Tebas, potentissimo capo de La Liga spagnola, con grande autorevolezza che parla di una nuova ricetta dei più furbi d’Europa e che in realtà, i lupi si sono travestiti per apparire come delle mammolette. Il Napoli potrebbe rientrare tra le 60 e 80, senz’alcuna certezza, la Juventus avrebbe invece la certezza di contare su ricavi molto importanti. Se qualcuno è così duro nei confronti della SuperLega, c’è anche chi la ritiene una grande opportunità: il dibattito è aperto".