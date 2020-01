Chiariello: "Superato il giro di boa, Lazio e Inter restano in corsa scudetto con la Juventus"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “21° giornata su 38, abbiamo superato il giro di boa, ma sembrava che a fine gennaio la Juve salutasse la compagnia e si accaparrasse lo scudetto: invece no. Rino Gattuso ha deciso di salvare sé stesso, il Napoli, ma soprattutto il campionato. La Juventus rimane sempre in testa alla classifica, ma poteva approfittare della rottura dell'Inter. I nerazzurri hanno preso Eriksen, sono in pieno diritto e perfettamente in gioco, così come la Lazio".