Chiariello sul Coronavirus: "Calcio in totale confusione, poche idee e pochissimi uomini guida"

Ultimissime calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Tema che si dibatte tanto all'interno del calcio italiano è la decisione di sospendere gli stipendi per il mese di Marzo, facendo una richiesta al governo per congelare gli ingaggi, mentre l'AIC tende a frenare. Lotito perde la sua piccola battaglia per la ripresa veloce degli allenamenti e vengono rinviati. Intanto che la situazione continua, soprattutto in Lombardia, il calcio è in totale confusione. Si parla di rimborso di abbonamenti sportivi, Sky ha offerto gratis per un mese il cinema i tifosi abbonati al calcio, per in qualche modo dare qualcosa agli abbonati. In un momento di emergenza del Paese dove non tutti si stanno comportando bene, il calcio è veramente messo all'angolo con poche idee e pochissimi uomini guida”.