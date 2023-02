Chiariello: "Su De Laurentiis c'è chi dice cose false. Il -15 della Juve è solo un antipasto"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport:

"Quando sento che Aurelio De Laurentiis avrebbe pochi meriti, se non quello d'aver lasciato Cristiano Giuntoli di operare, dico: ma quando mai! Lui è abituato a gestire persino la macchinetta del caffè, alla FilmAuro: secondo voi, lascia gestire i suoi soldi a qualcun altro? Voi siete matti, dite cose false.

In realtà, c'era una visione chiara, dietro ogni operazione: quella di abbassare il monte-ingaggio e non andare fuori traiettoria, ringiovanendo la rosa e rendendola ancora più forte con nuovi innesti ben individuati. Il Napoli non viene così per caso: nove undicesimi, infatti, sono quelli della scorsa stagione, gli stessi che hanno rischiato di vincere uno Scudetto che poteva essere portato a casa e che non è arrivato per poco.

La Juventus non so quanti guai avrà, da qui all'eternità. Di certo, il -15 è solo l'antipasto, per quello che ha combinato. Altro che 'scudetto di cartone', come gridano i bianconeri, che hanno preso cinque gol a Napoli. Anche ora, vincendo, sono virtualmente secondi, e a non meno di quindici punti dal Napoli capolista"