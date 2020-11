Chiariello: "Stasera nel Napoli lo spirito di Maradona, Gattuso si giocava tutto! Insigne ha reso omaggio al suo Dio" [VIDEO]

Ultimissime notizie Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha letto il suo editoriale durante "Campania Sport":

"Politano che entra in area saltando gli avversari come birilli: tutti abbiamo pensato che lo spirito di Maradona fosse presente nel Napoli di questa sera. Gli azzurri lo hanno omaggiato con l'immagine fissa dei tabelloni, senza la pubblicità a bordo campo e con la maglia in stile Argentina. Il gol di Politano è stato il suggello di un Napoli che si giocava tanto, se non tutto, in un momento in cui l'attenzione mediatica era altrove. Gattuso rischiava di giocarsi il rinnovo e la stagione. Vincendo e raggiungendo la Roma, il Napoli ha riagguantato il treno. Ci sono stati segnali divini: la punizione di Insigne, con il ragazzo che non vedeva l'ora di rendere omaggio al suo Dio. Il suggello lo ha messo Mertens, che ha chiesto a Maradona scusa se il suo nome è stato accostato a quello di Maradona. Il Napoli ha ripristinato il 4-3-3 e riavvicinato Fabian Ruiz alla porta. E' stato un Napoli che ha messo in crisi una Roma con i cerotti. In fase di contenimento era un 4-1-4-1. Lozano ha martorizzato Spinazzola per un'ora. La vittoria è una dedica ad un uomo che, però, trascende il naturale. E' stato il migliore di tutti i tempi, ma guardiamo le statistiche del calciatore. Non sembrerebbe. Brera lo chiamava "il divino sgorbio". Fisicamente non era bello come Cruijff o Rummenigge o Ronaldo. Aveva però un'armonia nei movimenti unica, era coordinato. Ha segnato tanto ma non troppo, non ha vinto la Champions League. Ed allora perché è il migliore dei tutti? Perché era come Alì. Il manifesto dello sport dei deboli che battono i forti. Mi fanno vomitare quelli che dicono parole al veleno sulla vita privata di Maradona. Alcuni adorano Mussolini. Ha ucciso un figlio. Marx ha avuto un figlio da una cameriera fuori dal matrimonio e qualcuno lo condanna? Marino lo disse: 'E' del poeta il fin la meraviglia'".