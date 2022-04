Chiariello: "Spalletti ha tante partite sulla coscienza, non ti fa fare il salto di qualità! É realmente l’uomo giusto per Napoli?"

Il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello, ospite di Club Napoli All News su Teleclubitalia, ha parlato della situazione degli azzurri in quest’ultima parte di campionato.

“Per quanto mi riguarda il sogno scudetto è sfumato, il campionato è dell’Inter. Ma il Napoli non deve mollare, le restanti cinque partite sono fondamentali per il tecnico Spalletti.

Il toscano ha molte partite sulla coscienza come quella col Sassuolo, con la Fiorentina e ultima quella con la Roma. È un bravo tecnico ma non ti fa fare il salto di qualità definitivo. É realmente l’uomo giusto per Napoli?

Sicuramente sarà riconfermato per l’anno prossimo, perché l’obiettivo sarà sempre quello del piazzamento Champions. Ma é un allenatore che non ti fa volare, ma ti fa camminare. Alla sua stagione darò tra 6 e 6 1/2, mi aspettavo di più”