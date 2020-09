Chiariello: "So che De Laurentiis è arrabbiatissimo per non aver venduto in passato Allan e Koulibaly ad altri prezzi"

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, conduttore di Punto Nuovo Show:

“Il calcio di quest’anno è travolto da una serie continua di tsunami. Il TAS ha graziato per l’ennesima volta il Manchester City, rendendo ridicolo il FPP. Arriva il Covid-19 e crea un secondo tsunami, di quelli gravi. Ce n’è un terzo: la mancanza di pubblico per un tempo prolungato. Ultimo tsunami: disfacimento del Barcellona. Un ciclo più che decennale concluso con un 8-2 contro il Bayern vincitore della Champions League. Paradossalmente, la squadra più colpita, è il Napoli: tutte le operazioni sono bloccate dalle operazioni fatte con Barcellona. Messi blocca l’acquisto del City di Koulibaly, Suarez blocca la cessione di Milik. Se Suarez andrà alla Juventus, da braccio armato di Messi, sarà braccio armato del suo acerrimo nemico. Tutti i giocatori hanno il prezzo al collo e tutti sono cedibili. So che De Laurentiis è arrabbiatissimo per aver buttato troppi soldi e non aver venduto Koulibaly e Allan ad un prezzo altissimo. Col senno di poi, soprattutto per il non rendimento dei due giocatori in questa stagione, sarebbe stato giusto farlo. È vero che De Laurentiis forse dovrebbe essere più refrattario, ma il calcio è fatto da emozioni: in mero fatto numerico, hai ragione, ma l’emozione ha un prezzo".