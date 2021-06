Napoli Calcio - Aurelio De Laurentiis avrebbe quattro grandi obiettivi per il suo Napoli in vista della prossima stagione. Ecco quanto rivelato da Umberto Chiariello via Twitter:

a) essere competitivi x la Champions;

b) ridurre del 30% il monte-ingaggi;

c) ridurre il numero in rosa di giocatori costosi;

d) valorizzare Osimhen