Chiariello show: "Milanisti e juventini rosicate, Conte è nostro!". E fuma un sigaro in diretta | VIDEO

Notizie calcio. Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Play esaltandosi per l'arrivo di Conte a Napoli:

Ce l'abbiamo solo noi, rosicate milanisti e juventini! Non ve lo diamo, Conte è nostro. Tutti lo volevano ma se lo poteva permettere solo il Napoli. Il Milan non può fare il mercato con i soldi che chiede Conte, per questo i rossoneri non ci hanno nemmeno pensato. Alla Juve Giuntoli non lo fa comandare e non hanno i soldi per fargli fare il mercato che vuole.

Il Napoli, invece, ha i soldi e può concedergli il mercato che vuole Conte. Il Napoli ha i soldi veri ed è frutto di una gestione oculata, che consente di cambiare registro anche dopo una stagione negativa".