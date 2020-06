Chiariello: "Settimana devastante, addio a Corso e Prati: la maledizione dei numeri 11"

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

"La maledizione dei numeri 1” è stato un libro di successo. Oggi parliamo della maledizione dei numeri 11. Per uno strano scherzo del destino, in una settimana ci hanno lasciato Mario Corso e Pierino Prati. Per i giovani vuol dire poco, per quelli della mia generazione è un pezzo di vita che se ne va. Pur giocando nell'Inter e nel Milan, sono gli eroi che ci hanno fatto sognare e divertire, indipendente dalla maglia. L'amore per il calcio è universale".