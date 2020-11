Chiariello: "Se Gattuso comincia ad avere mal di pancia davanti alle critiche o agli obiettivi sbaglia: i servi sciocchi non servono a nessuno" [VIDEO]

Napoli - A Canale 21, durante Campania, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La partita col Bologna era quanto di meglio potesse capitare a Gattuso e al Napoli: sprecata la grande occasione col Sassuolo, il Napoli aveva raggiunto il picco più basso nel primo tempo col Rijeka ed aveva preso due ko in casa con AZ e Sassuolo. Il Napoli poteva sembrare in crisi di identità e gioco, Bologna diventa lo snodo della stagione: se non fosse riuscito a vincere, avrebbe probabilmente dovuto ridimensionare gli obiettivi che ora sono chiari: raggiungere la zona Champions, senza mai dire scudetto. Il campionato è alla ricerca di qualche nuovo padrone, sta crescendo la Roma dove Fonseca ha trovato la quadra giusta. Perchè non può diventarlo il Napoli? Gattuso si rizela come se fosse una bestemmia, ma il Napoli può andare oltre il quarto posto se qualcuno non si muove come deve. Il Napoli a Bologna per un’ora ha stradominato, il gol di Koulibaly è stato annullato giustamente dal VAR. Con i suoi giocatori più forti però ha sprecato più volte il raddoppio. Oggi avete visto che giocatore è Lozano, chi lo definiva la brutta copia di Vargas oggi vanno a mettere la testa sotto al cuscino per pudore? Avete visto il movimento di Osimhen sul gol? Il Napoli deve avvicinare Mertens alla porta, il 4-2-3-1 convince fino ad un certo punto: o si stanca a fare il trequartista, e vede meno la porta, oppure gioca con Osimhen e magari torna ad essere Dries. Sta a Gattuso trovare la quadra anche contro le squadre che giocano bassissime: la vittoria fa morale, lo 0-1 è bugiardo. Se Gattuso comincia ad avere mal di pancia davanti alle critiche o agli obiettivi di cui qualcuno parla, sbaglia: i servi sciocchi non servono a nessuno, nemmeno a lui. Adulano e basta, guardate cosa hanno fatto a Maradona. Certe volte l’adulazione è il peggiore dei mali, le critiche servono ad aprire gli occhi”