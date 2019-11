Chiariello: "Questo è il Napoli del 'vorrei ma non posso', dal pugno di Cagliari non ci si è ripresi. Liverpool? Solo un miracolo può salvarci" (VIDEO)

Ultime calcio Napoli - Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni del Campania Sport in onda su Canale 21 al termine di Milan-Napoli giocata a San Siro:

"Eravamo curiosi di conoscere quale fosse la reazione dei 25 calciatori colpiti da provvedimenti presidenziali. Volevamo capire se la squadra è con l'allenatore o ha un petto senza. La risposta può essere rassicurante, non si è visto un Napoli egoista, ma una squadra che ha provato a vincere la partita. Due squadra ammalate, il Milan che fa l'ennesima campagna acquista con dirigenti esperti ma che è in una posizione imbarazzante. Il Napoli che doveva lottare per lo scudetto come e più dell'Inter come da dichiarazioni del suo tecnico vincente e invece è settimo. La posizione più bassa a livello di punteggio da Donadoni in poi. Qualcuno deve spiegare perchè sta accandendo questo. Non ha fatto un buon pre campionato, ma nel primo scorcio di stagione. Aveva un anno di vantaggio sull'Inter e con il Liverpool aveva dimostrato di essere la più matura del lotto. Ci stava di perdere a Torino con la Juventus, poi vittoria con la Fiorentina a Firenze, batte la Sampdoria e vince facile a Lecce. Poi arriva il Napoli del vorrei ma non posso, e cade col Cagliari prendendo un cazzottone. In questo scorcio di stagione, il Napoli ha fatto 7 pareggi su 11 partite, 3 vittorie e una sconfitta a Roma. Il problema non è di una partita, ma di un Napoli che non vince più. Nelle ultime 6 partite, il Napoli non vince più. Il Napoli di oggi ha preso un brodino, ha recuperato un punto sull'Atalanta derubata in campo da decisioni clamorose di Rocchi ma domani si rischia tanto e il Parma se vince aggancia gli azzurri. Spesi 105mln, ma dopo 13 partite possiamo essere settimi insieme al Parma. A Liverpool perderemo, solo un miracolo ci può salvare".