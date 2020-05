Chiariello: "Qualcuno dice che è vergognoso tornare a giocare nonostante i morti, e poi lo trovi a fare l'aperitivo"

Notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Mertens doveva andare all'Inter, invece la incontrerà il 13 giugno da avversaria. La settimana prossima potrebbe arrivare la firma definitiva, mentre torna sulla scena Koulibaly che si riprende la maglia al posto del suo sostituto futuro, Manolas. Interessante vedere di nuovo il Napoli in campo, immagino la determinazione con cui si alleneranno in questi giorni, grazie alla grinta di Gattuso. Ricominciare la stagione potendo alzare un trofeo, sarebbe qualcosa di straordinario. Oggi qualcuno dice ancora che è vergognoso per i morti e magari lo trovi a fare l'aperitivo, ma è questione di punti di vista. La Coppa sarà il tema delle prossime settimane".