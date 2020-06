Chiariello: "Qualcuno conosce un sostituto di Mertens forte come Milik?"

Ultime notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Non ho mai detto che Milik è un top player internazionale. È sicuramente uno dei migliori attaccanti di seconda fascia europea. Dico sempre che a Napoli il confronto di Milik con Higuain, Ibrahimovic, Lukaku è sbagliato. La domanda non è se Milik è all'altezza di questi campioni, ma se qualcuno ha un sostituto a quello che viene impiegato come titolare, Mertens, forte come Milik”.