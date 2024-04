Chiariello: "Pietra tombale sulla peggiore stagione dell'era ADL. La squadra non c'è, rifondazione già iniziata"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 al termine di Napoli-Frosinone:

“Doveva andare così questa stagione. Se era rimasto ancora qualche dubbio su come finisse la storia, oggi i giocatori in maglia azzurra hanno eliminato ogni residua speranza. Sono usciti tra i fischi del Maradona sold-out, i tre gol in 13’ di Monza di straordinaria fattura avevano resuscitato l’entusiasmo che sembrava perfino incomprensibile data la stagione.

Questa squadra semplicemente non c’è! Non è affidabile, ha degli sprazzi di bel gioco in ricordo dei bei tempi e nulla più. E’ una squadra devastata e minata nelle sue convinzioni e purtroppo è un’annata che deve solo finire, perché ormai la rifondazione è avviata. Passa per dei giovani: Bianchini al marketing, Manna alla direzione sportiva. Vedremo chi sarà l’allenatore e chi saranno i nuovi acquisti, ma di fatto è già partita la rifondazione di un’annata tragica sul piano sportivo. Oggi è stata messa una pietra tombale all’annata più brutta per distacco dell’era De Laurentiis”