Chiariello: "Più che al risultato Gattuso dovrà pensare a come esce dal campo, perché quello deciderà il suo futuro"

Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo Editonuovo:

“Si sprecano i titoli da film.“Amici-nemici”, “nemici-contro”, “nemici per un giorno”. Certo Pirlo e Gattuso coppia mediana indissolubile nel Milan e in nazionale, tutti avrebbero pensato nella loro vita meno che uno escludesse l’altra. Se stasera il Napoli fa lo scherzetto alla Juventus, Pirlo si trova di nuovo lontano dalla zona scudetto e ripartirebbero le polemiche sulla sua scelta. È una Juventus diversa, altro che quel 4 ottobre, dove sembrava che il Napoli potesse fare strage. Gattuso ha gli uomini contati e si appresta a fare all -in. Mette tutti insieme appassionatamente gli uomini offensivi, con il solo Bakayoko a fare argine davanti la difesa. È un viatico fondamentale perché Gattuso non deve pensare a non perdere, ma a non perdere male. Se il Napoli perde come ha perso a Genova, può far ancora parlare di sé. Un Napoli che perde come a Bergamo, è un Napoli che dice “Gattuso, questa è la porta! Accomodati”. Deve pensare a come esce dal campo perché è quello deciderà il suo futuro. Gattuso ha annunciato una formazione iper-offensiva per riuscire a contrastare una Juventus, decollata dopo la finale di Supercoppa. Quest’anno c’è il Moraldo, Morata + Ronaldo. Io da un lato temo Morata e temo ancora di più Kulusevski. L’anno scorso ci ha devastato due volte. La Juventus ha recuperato le sue frecce sulle fasce. Decide tra Danilo e Cuadrado. Decide tra Chiesa e Bernardeschi. Noi rispondiamo con i soliti Di Lorenzo e Mario Rui. Chi gioca a centrocampo è tutto da capire. Non sono chiare le idee di Gattuso di oggi e per fortuna così non le sa nemmeno l’avversario. Di sicuro la squadra sarà offensiva. Certo che a volte chi butta il cuore oltre l’ostacolo riesce a vincere. Ti ricordi l’Amburgo, cara Juve?”.