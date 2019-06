Chiariello: "Ovvio che il Real Madrid debba cedere qualcuno, vediamo se qualcuno soffierà James a De Laurentiis"

In diretta a Radio CRC, Umberto Chiariello ha rilasciato il consueto Editoradio:

“E'' partito l'assalto a James Rodriguez a detta del Corriere dello Sport. Nel frattempo, quello che è certo al 1000x1000 è che Florentino Perez ha speso 258 milioni, acquistando anche un minorenne: 45 milioni per Rodrigo. Ne ha spesi 70 per Jovic ed oggi è arrivato Mendy per 48 milioni più 5 di bonus, 100 milioni per Hazard e 50 per Militao. E' ovvio che la bottega Real Madrid è aperta a tutti. E' ovvio che cederà: da Bale, Isco, Kovacic, forse Marcelo, giovani che possono essere tagliati come Theo Hernandez. Il Napoli gioca allo sfinimento, a stancare: James non ha un grosso mercato, è una scommessa che i top club difficilmente faranno ed il Napoli è l'unica che ha questa potenzialità economica. Oggi c'è un incognita, se lo United cede Pogba, deve fare un colpo, potrebbe fare un assalto a James. Ci sarà un terzo in comodo nonostante James si sia promesso a Carletto? Vediamo se qualcuno toglierà a De Laurentiis il piatto ricco”.