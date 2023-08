Chiariello: "Oggi è morto il Var, quello che è successo a Torino è vergognoso: dateci gli audio promessi. Napoli, spettacolo per gli occhi"

Umberto Chiariello ha parlato, nel suo editoriale per il Campania Sport, in onda su Canale 21, del Napoli e dell'avvio di campionato degli arbitri:

"Parto da una dichiarazione di Gravina, fresco orfano del ct Mancini che ha deciso di scegliere 50 mln di motivi per andare ad allenare in Arabia e fresco sposo di Spalletti. Gravina disse che per primi avremmo fatto ascoltare su DAZN gli audio degli episodi discussi delle partite. Passiamo dalle parole ai fatti però perchè quello che è accaduto oggi è di una gravità unica in Juventus-Bologna: non c'è nessuna logica che consente di capire. Il Bologna sta vincendo meritatamente contro la vecchia Juve di Allegri. Thiago Motta ha messo Allegri in difficoltà: sull'1-0 per il Bologna, Perin respinge a centro porta, corre per primo quello del Bologna che non prende la palla ma solo perchè abbattuto dal giocatore che si vede perso bianconero. Di Bello, sempre lui, che già è stato nell'occhio del ciclone, non fischia incredibilmente. Due occhi, a due passi, non fischia e dice contatto. Che abbiamo messo a fare la tecnologia se ci sono errori così mostruosi. Persino gli juventini, che hanno la faccia tosta dopo quanto accaduto questa estate, di essere contenti per il colpo di spugna ritenuto giusto. E' imbarazzante ma ora ci date gli audio, ma non come quello di Orsato che aspettiamo dal 2018 e non venitemi a dire che Di Bello era troppo vicino e non lo vede bene. Il Milan, che sta giocando da subito con 3 titolari diversi, e sta facendo bene, ma ha vuto due rigori mamma miaaaa. Rigorini a go-go, e menomale che Rocchi aveva detto di non darli. Poi i rigoroni non vengono dati.

Stasera ho visto un Napoli che è uno spettacolo per gli occhi, la gente vede una squadra che gioca e si diverte. Qualcuno si è accorto del cambio Spalletti-Garcia. Ma avete visto Osimhen e Di Lorenzo? Victor lotta e si arrabbia e concede a Raspadori il rigore. Vediamo un calcio che ci piace, bello ma dobbiamo assistere a delle cose vergognose. Oggi è morto il Var. Tutto questo e il cattivone è De Laurentiis che vuole i soldi da Spalletti".