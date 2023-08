Chiariello: "Negro? Processo a Furini esagerato. Il razzismo non si combatte con l'ipocrisia e politically correct"

Il collega di Canale 21, Umberto Chiariello, chiarisce con un nuovo lungo post il suo punto di vista sulla questione Furini e il termine 'negro' usato dal giornalista di Tele Lombardia nel corso di una trasmissione locale:

Ho provato a fare una discussione “serena” su cosa sia politicamente corretto e se sia giusto “impiccare” in pubblica piazza un giornalista che ha definito “negretto” un calciatore. Penso ci sia molta ipocrisia nel linguaggio imperante. Ma ho preferito cancellare le mie esternazioni in merito perché ho capito che non sarei stato compreso nella mia battaglia contro l’ipocrisia del politicamente corretto e del mainstream. Poiché non intendo turbare le coscienze di nessuno e non voglio passare per quello che non sono, perché il razzismo proprio non mi appartiene in nessuna forma, ed anzi mi batto per una società aperta, inclusiva, multirazziale e vorrei che questo paese la smetta di coprirsi di vergogna non accettando una normale norma di civiltà come lo ius soli, mi scuso con tutti se ho turbato le coscienze e le granitiche convinzioni. Sono boomer? Sicuramente. Accetto ob torto collo l’evoluzione del linguaggio ma mi riservo il diritto (del tutto intimistico e personale) di non condividerla sempre e su tutto e mi riservo di pensare che stiamo esagerando e che forse questa esagerazione formale serva per coprire le coscienze di molti. Mi scuso ma non cambio idea: vedo troppa ipocrisia. Lo dico da napoletano, meridionale e meridionalista. Per un “negretto” usato impropriamente vedo una levata di scudi clamorosa verso l’autore, ma la discriminazione verso i napoletani, che giochi o non giochi il Napoli, non fa scandalizzare nessuno. Siamo un Paese razzista, discriminatorio ed ipocrita. E la sinistra ha grandi responsabilità in questa dicotomia tra il linguaggio politicamente corretto e l’avere consegnato il Pese ai sovranisti. Meno forma più sostanza, please. E più coerenza.