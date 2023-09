Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, così nel suo editoriale dopo Genoa-Napoli 2-2:

“In difesa il mistero Natan impazza, caro Garcia vogliamo darti tempo ed essere sereni però non puoi prenderci in giro dicendoci che siamo fissati: noi uno dovevamo sostituire, Kim, ed è arrivato uno visto manco in cartolina. E tu ci domandi se siamo fissati? Non prenderci in giro. E reputo una presa in giro Zerbin per Kvaratskhelia quando hai Lindstrom e Simeone”